Экс-главу правительства Мордовии арестовали по делу о крупном мошенничестве

В отношении Сидорова возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статья 159 УК РФ). Подозреваемый пробудет под стражей до 18 мая.

Экс-главу республиканского правительства подозревают в мошенничестве на 279 миллионов рублей. По данным следствия, в 2013-2016 годах Сидоров похитил бюджетные средства для погашения задолженности ООО Агрофирма «Мордовзерноресурс».

В феврале суд арестовал начальника отдела охраны и защиты лесов комитета по природным ресурсам Ленинградской области Вадима Латышева в рамках уголовного дела о покрывательстве незаконной вырубки леса. Согласно материалам дела, преступная группа, в которую входил чиновник, нанесла ущерб в размере более миллиарда рублей, сообщает «Радиоточка НСН».

