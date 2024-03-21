Экс-главу правительства Мордовии арестовали по делу о крупном мошенничестве
Бывшего председателя правительства Мордовии Владимира Сидорова отправили под арест по делу о крупном мошенничестве. Соответствующее решение принял Ленинский районный суд Саранска, пишет ТАСС.
В отношении Сидорова возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статья 159 УК РФ). Подозреваемый пробудет под стражей до 18 мая.
Экс-главу республиканского правительства подозревают в мошенничестве на 279 миллионов рублей. По данным следствия, в 2013-2016 годах Сидоров похитил бюджетные средства для погашения задолженности ООО Агрофирма «Мордовзерноресурс».
В феврале суд арестовал начальника отдела охраны и защиты лесов комитета по природным ресурсам Ленинградской области Вадима Латышева в рамках уголовного дела о покрывательстве незаконной вырубки леса. Согласно материалам дела, преступная группа, в которую входил чиновник, нанесла ущерб в размере более миллиарда рублей, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков заявил, что его жена прерывала общение с близкими с Украины
- Экс-главу правительства Мордовии арестовали по делу о крупном мошенничестве
- Жители Молдавии выступили против присоединения к Румынии
- ФАС готова принять меры в отношении «Яндекс Такси»
- Производители пива заявили о росте цен ниже уровня инфляции
- Около 40% россиян берут микрозаймы до зарплаты
- Киллиан Мерфи сыграет Томаса Шелби в полнометражном фильме «Острые козырьки»
- Маск анонсировал выпуск импланта, который сможет возвращать зрение
- Боррель: ЕС потратил на Украину €31 млрд за последние два года
- «На месяц станем квинтетом»: Лидер группы «Чайф» Шахрин сломал палец
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru