Собянин: В Печатниках будет создан один из крупнейших транспортных узлов столицы

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход строительства станции «Печатники» второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2). Как отметил градоначальник, в Печатниках создается один из крупнейших транспортных узлов столицы.

«Здесь сразу несколько гигантских строек. Во-первых, реконструкция железных дорог и МЦД-2. Во-вторых, БКЛ, станция «Печатники», действующая станция «Печатники», Юго-Восточная хорда, развитие наземного городского транспорта, соединение двух районов - Печатники и Текстильщики. Все это создает колоссальные возможности для того, чтобы улучшить транспортную ситуацию сразу в трех, как минимум, районах Москвы», — рассказал Собянин.

По словам мэра, основные работы будут завершены уже в следующем году.

Кроме того, градоначальник поздравил железнодорожников с наступающим профессиональным праздником — Днем работника железнодорожного транспорта, который отмечается 1 августа. Собянин отметил, что тысячи сотрудников Московской железной дороги внесли огромный вклад в развитие города.

«Вообще Центральный железнодорожный узел играл огромную роль в становлении и развитии Москвы, но в последние годы - это не просто магистральный транспорт, который перевозит из одной части страны в другую, но и часть общественного транспорта Москвы», - добавил мэр.

По данным пресс-службы мэрии Москвы, железнодорожная станция Печатники станет частью крупного транспортно-пересадочного узла, объединяющего МЦД-2, Люблинско-Дмитровскую и Большую кольцевую линии метро и наземный пассажирский транспорт. В будущем пересадка между МЦД и метро будет занимать считанные минуты.

Планируется, что узлом «Печатники» будут пользоваться около 80 тысяч пассажиров в сутки. При этом приезжающие в Москву пассажиры из области получат новый транспортный узел, а местные жители смогут строить альтернативные маршруты поездок по столице.

