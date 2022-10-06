Адвокат подтвердил, что Кара-Мурзу* обвинили в госизмене

По его словам, следствие предъявило его подзащитному обвинение по трём эпизодам

«Всё это открытые выступления, запись которых можно найти в интернете», - добавил Прохоров, подчеркнув, что Кара-Мурза вину не признаёт.

Ранее на 82-м году жизни умер петербургский учёный Валерий Митько, который находился под домашним арестом по обвинению в госизмене, сообщает журнал «Профиль».