Адвокат подтвердил, что Кара-Мурзу* обвинили в госизмене
Адвокат Вадим Прохоров, представляющий интересы оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзы (признан физлицом-иноагентом), заявил, что его клиента обвинили в государственной измене, сообщает РИА Новости.
По его словам, следствие предъявило его подзащитному обвинение по трём эпизодам
«Всё это открытые выступления, запись которых можно найти в интернете», - добавил Прохоров, подчеркнув, что Кара-Мурза вину не признаёт.
Ранее на 82-м году жизни умер петербургский учёный Валерий Митько, который находился под домашним арестом по обвинению в госизмене, сообщает журнал «Профиль».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,1 млн+23 045 / сут.
Умерли
388 тыс.+108 / сут.
Выздоровели
20,3 млн+41 536 / сут.
- В Барселоне готовы приложить все усилия для возвращения Месси
- «Яндекс» обосновал исчезновение с карт границ регионов
- Евросоюз ввёл санкции против Памфиловой и Газманова
- Минск предупредил Варшаву о «жестоком» ответе на провокации пограничников
- Сервисы «2ГИС» подверглись кибератаке
- Адвокат подтвердил, что Кара-Мурзу* обвинили в госизмене
- Дерипаска заявил, что нынешний мировой кризис продлится ещё три года
- Москалькова займётся проблемами с соцподдержкой семей мобилизованных
- Роспотребнадзор назвал полезными игрушки поп-ит и симпл-димпл
- Новак: Евросоюз сам создал для себя проблемы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru