Адвокат подтвердил, что Кара-Мурзу* обвинили в госизмене

Адвокат Вадим Прохоров, представляющий интересы оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзы (признан физлицом-иноагентом), заявил, что его клиента обвинили в государственной измене, сообщает РИА Новости.

Суд приговорил советника главы «Роскосмоса» Сафронова к 22 годам колонии по делу о госизмене

По его словам, следствие предъявило его подзащитному обвинение по трём эпизодам

«Всё это открытые выступления, запись которых можно найти в интернете», - добавил Прохоров, подчеркнув, что Кара-Мурза вину не признаёт.

Ранее на 82-м году жизни умер петербургский учёный Валерий Митько, который находился под домашним арестом по обвинению в госизмене, сообщает журнал «Профиль».

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ФОТО: Владимир Кара-Мурза-младший. Фото с сайта uapress.info
ТЕГИ:ОбвинениеПолитикаОппозицияАдвокатГосизмена
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