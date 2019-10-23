Томича осудили за жестокое обращение с собственным котом
Жителя Томской области осудили за жестокое обращение с собственным котом. Как пишет «Российская газета», в июне этого года нетрезвый 37-летний мужчина решил расправиться со своим домашним питомцем по кличке Филя. Согласно материалам дела, он принялся избивать животное на глазах у прохожих. Неравнодушные очевидцы вызвали полицию.
Свою вину житель Томской области признал. Он объяснил своё поведение тем, что был расстроен из-за ссоры с подругой, а кот его оцарапал. Именно это, по словам мужчины, послужило спусковым крючком. Суд приговорил виновного к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком один год.
Добавим, пострадавший кот получил многочисленные телесные повреждения и был госпитализирован. Благодаря усилиям врачей Филю удалось спасти и вылечить. Сейчас у кота новые хозяева.
Ранее НСН писала, что заксобрание Санкт-Петербурга предложило привлекать к уголовной ответственности за жестокое обращение с животными с 14, а не с 16 лет. По мнению авторов инициативы, в настоящее время несовершеннолетние не несут ответственности за жестокое обращение с животными. Предлагаемый документ позволит исключить ситуации, при которых правонарушения подростков от 14 до 16 лет не получат юридическую оценку «до момента совершения ими тяжких преступлений против личности».
Знаменитый актер и зоозащитник Леонид Ярмольник в эфире НСН поддержал это предложение, и заявил, что ответственность за жестокое обращение с животными должна наступать еще раньше.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Росконтроль нашел лучший тростниковый сахар
- Зеленский потребовал от депутатов Рады пройти проверку на детекторе лжи
- Путин ищет себе преемника
- В «Норникеле» назвали предварительную причину гибели рабочих на руднике
- Госдума приняла в первом чтении проект бюджета на 2020-2022 годы