Томича осудили за жестокое обращение с собственным котом

Жителя Томской области осудили за жестокое обращение с собственным котом. Как пишет «Российская газета», в июне этого года нетрезвый 37-летний мужчина решил расправиться со своим домашним питомцем по кличке Филя. Согласно материалам дела, он принялся избивать животное на глазах у прохожих. Неравнодушные очевидцы вызвали полицию.

Свою вину житель Томской области признал. Он объяснил своё поведение тем, что был расстроен из-за ссоры с подругой, а кот его оцарапал. Именно это, по словам мужчины, послужило спусковым крючком. Суд приговорил виновного к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком один год.

Добавим, пострадавший кот получил многочисленные телесные повреждения и был госпитализирован. Благодаря усилиям врачей Филю удалось спасти и вылечить. Сейчас у кота новые хозяева.