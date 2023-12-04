Толстой: В России могут начать наказывать за ложные доносы на семью
Наказание за ложные доносы на семью могут ввести в России. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой в беседе с «Парламентской газетой».
Ранее на заседании межфракционной группы по защите традиционных ценностей в нижней палате парламента предложили ввести ответственность за подобные доносы.
Толстой назвал инициативу актуальной, отметив, что органы опеки в стране построены «на основе ювенальных подходов Запада», сообщает телеканал «360».
«Но государство должно охранять семью, а не разрушать ее, не пытаться в нее залезть, лишить родительских прав, выдать охранные ордера и творить прочую чушь. Мы считаем, что ложные доносы на семью — это один из значимых элементов ювенального пазла. Именно на доносах основываются случаи грубого вмешательства в семью органов опеки с изъятием детей», — подчеркнул политик.
По словам вице-спикера Госдумы, инициативу о наказании за доносы обсуждают с правительством, пишет Ura.ru. Законодатели будут работать над формулировками и согласованием позиций, чтобы нормы были действенными и никому не навредили.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Аэропорты Москвы отменили или задержали почти 60 рейсов из-за снегопада
- Толстой: В России могут начать наказывать за ложные доносы на семью
- Минобороны: противник бежал из поселка Артемовское, бросив часть убитых
- СМИ: обвиняемые по делу о надувных танках могут получить по 5,5 лет
- После убийства школьника в Иркутске арестовали шесть человек
- СМИ: Украина создала пятую танковую бригаду, не способную наступать
- Во Франции заявили, что США решили обвинить в неудаче Зеленского
- Исследование: нехватка кадров в России приведет к снижению ВВП на 2% в год
- В Дагестане призвали изменить подход к воспитанию после драки детей
- СМИ: Сокуров опроверг сообщения о завершении карьеры
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru