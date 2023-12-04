Толстой: В России могут начать наказывать за ложные доносы на семью

Наказание за ложные доносы на семью могут ввести в России. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой в беседе с «Парламентской газетой».

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Ранее на заседании межфракционной группы по защите традиционных ценностей в нижней палате парламента предложили ввести ответственность за подобные доносы.

Толстой назвал инициативу актуальной, отметив, что органы опеки в стране построены «на основе ювенальных подходов Запада», сообщает телеканал «360».

«Но государство должно охранять семью, а не разрушать ее, не пытаться в нее залезть, лишить родительских прав, выдать охранные ордера и творить прочую чушь. Мы считаем, что ложные доносы на семью — это один из значимых элементов ювенального пазла. Именно на доносах основываются случаи грубого вмешательства в семью органов опеки с изъятием детей», — подчеркнул политик.

По словам вице-спикера Госдумы, инициативу о наказании за доносы обсуждают с правительством, пишет Ura.ru. Законодатели будут работать над формулировками и согласованием позиций, чтобы нормы были действенными и никому не навредили.

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ФОТО: РИА Новости
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