Толстой: молчание деятелей культуры во время СВО не лучше предательства

Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой заявил, что есть деятели культуры, которые предпочитают молчать и не высказывать свою позицию по вопросу специальной военной операции, сообщает РИА Новости.

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По его словам, молчание в такое время «ничуть не лучше открытого предательства».

«Потому что в такое время невозможно оказаться где-то посередине, остаться нейтральным, промолчать. Или ты со своей страной, со своим народом и со своей армией или с чужой», - заключил парламентарий.

Ранее известный актер и продюсер Леонид Ярмольник назвал эмоциональным порывом отъезд артистов, музыкантов и режиссёров из России после начала спецоперации. По его мнению, многие вскоре вернутся, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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