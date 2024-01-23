Толстой: молчание деятелей культуры во время СВО не лучше предательства
Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой заявил, что есть деятели культуры, которые предпочитают молчать и не высказывать свою позицию по вопросу специальной военной операции, сообщает РИА Новости.
По его словам, молчание в такое время «ничуть не лучше открытого предательства».
«Потому что в такое время невозможно оказаться где-то посередине, остаться нейтральным, промолчать. Или ты со своей страной, со своим народом и со своей армией или с чужой», - заключил парламентарий.
Ранее известный актер и продюсер Леонид Ярмольник назвал эмоциональным порывом отъезд артистов, музыкантов и режиссёров из России после начала спецоперации. По его мнению, многие вскоре вернутся, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru