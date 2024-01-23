Толстой: молчание деятелей культуры во время СВО не лучше предательства

По его словам, молчание в такое время «ничуть не лучше открытого предательства».

«Потому что в такое время невозможно оказаться где-то посередине, остаться нейтральным, промолчать. Или ты со своей страной, со своим народом и со своей армией или с чужой», - заключил парламентарий.

Ранее известный актер и продюсер Леонид Ярмольник назвал эмоциональным порывом отъезд артистов, музыкантов и режиссёров из России после начала спецоперации. По его мнению, многие вскоре вернутся, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

