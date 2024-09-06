Толстой допустил понижение возрастной планки для участия в выборах

Он отметил, что обсуждать этот вопрос можно, но пока молодёжь не так отчетливо понимает связь между «дядьками в костюмах» и происходящими в Москве изменениями.

«А эта связь есть... Если удастся эту связь донести до молодых людей, они могут хоть с 14 лет голосовать», - заключил парламентарий.

Ранее в России началось голосование на региональных и муниципальных выборах, а также на довыборах в Госдуму, которое продлится с 6 по 8 сентября, сообщает RT.

