Толстой допустил понижение возрастной планки для участия в выборах

Возрастную планку для участия в выборах в России могут снизить до 16 лет. Как пишет РИА Новости, об этом заявил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой.

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Он отметил, что обсуждать этот вопрос можно, но пока молодёжь не так отчетливо понимает связь между «дядьками в костюмах» и происходящими в Москве изменениями.

«А эта связь есть... Если удастся эту связь донести до молодых людей, они могут хоть с 14 лет голосовать», - заключил парламентарий.

Ранее в России началось голосование на региональных и муниципальных выборах, а также на довыборах в Госдуму, которое продлится с 6 по 8 сентября, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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