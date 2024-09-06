Дмитрий Медведев проголосовал онлайн на выборах депутатов МГД

Медведев напомнил, что выборы проходят в 84 субъектах РФ. В общей сложности в ходе выборов, указал он, должны быть распределены 35 тысяч мандатов в органах государственной власти и местного самоуправления.

Зампредседателя Совбеза выразил уверенность, что граждане примут активное участие в голосовании.

Выборы депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов района Куркино и ТиНАО проходят с 6 по 8 сентября. На них доступно электронное голосование как на elec.mos.ru, так и на всех избирательных участках города, где установлены специальные терминалы. Также можно проголосовать с помощью бумажного бюллетеня.

