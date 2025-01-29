В Индии в давке на индуистском фестивале погибли 30 человек
В Индии в результате давки, которая произошла во время индуистского фестиваля Кумбха Мела, погибли 30 человек и 60 пострадали. Об этом сообщает агентство Ani.
Уточняется, что инцидент произошёл в индийском городе Праяградж, когда паломники совершали в реке ритуал омовения.
Глава полиции Вайбхав Кришна рассказал агентству, в настоящее время опознаны 25 погибших.
«Идентификация оставшихся пяти продолжается», - отметил он.
Ранее паника среди пассажиров поезда в Индии привела к гибели 12 человек под колесами параллельно шедшего состава, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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