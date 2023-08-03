«Только в холодильнике»: Россиянам рассказали, как правильно хранить разрезанный арбуз
Специалист Центра оценки качества зерна Виктория Костина заявила, что разрезанный арбуз можно хранить только в холодильнике, сообщает NEWS.ru.
По её словам, если плод хранится холодном месте, то он пригоден к употреблению в течение трёх, максимум пяти суток.
Она также напомнила, каким должен быть спелый арбуз.
«У зрелых плодов правильная форма, твёрдая кожура равномерной плотности, в мякоти отсутствуют большие пустоты, а семечки — чёрного цвета», - указала Костина, порекомендовав покупать арбузы в конце августа или в сентябре.
Ранее врач-терапевт, директор Центра иммунокоррекции им. Ходановой Людмила Лапа заявила, что поедание холодного арбуза может привести к ангине у людей со сниженным иммунитетом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru