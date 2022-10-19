«Холодильник». Космонавты рассказали, чего им не хватает на орбите

Российский космонавт Сергей Прокопьев заявил, что на борту Международной космической станции (МКС) больше всего не хватает холодильника и стиральной машины, сообщает ТАСС.

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По его словам, пока космонавты могут только утилизировать те вещи, которые поносили.

«Использование холодильника и привычной кофе-машины здесь также пока невозможно, но, я думаю, что в будущем всё придет к тому, что в космосе всё будет примерно как в квартире, дома, но не сейчас», - добавил Прокопьев.

Ранее Олег Артемьев передал смену ответственного по российскому сегменту МКС своему соотечественнику Сергею Прокопьеву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: roscosmos.ru
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