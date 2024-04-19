«Токсичный код!»: Зарплаты назвали «якорем» недовольных начальниками россиян
Для большинства соискателей зарплаты остаются первым приоритетом при выборе работы, сказала в эфире НСН Ирина Святицкая, посоветовав на собеседованиях считывать с будущего руководителя код «свой-чужой».
Хорошие зарплаты пока перевешивают для россиян недовольство руководителями, однако рынок стал «соискательским», объяснила в интервью НСН руководитель молодежного направления сервиса по поиску работы HeadHunter Ирина Святицкая.
По данным «Коммерсанта», токсичность непосредственного руководителя вошла в ТОП-3 причин, из-за которых россияне готовы поменять работу.
«Да, если у человека нет нужных ему отношений с коллегами и с руководством, - это одна из причин, по которым люди меняют работу. Бывают полярные ситуации, но в целом в любых опросах зарплата всегда занимает лидирующие места по важности при выборе работодателя. При этом сейчас "соискательский рынок". Большинство соискателей понимает, что работу найти гораздо легче, чем раньше, поэтому помимо зарплат смотрят и на другие вещи. Многие компании сегодня конкурируют за сотрудников, в том числе зарплатами. Кого-то зарплата "якорит" и это первый приоритет, но бывают разные жизненные обстоятельства. Иногда бывают ситуации, когда коллектив важнее зарплаты. У одного и того же человека в разные периоды в жизни может быть к этому разное отношение», - сказала Святицкая.
При этом она посоветовала при трудоустройстве считывать с руководителей код «свой-чужой»
«Нужно, чтобы работодатель подходил по ценностям, особенно для старта карьеры. На собеседовании надо уточнить у руководителя какие-то важные вещи, это один из ключевых моментов. Тут нужно считать код "свой – чужой", мы его считываем, когда знакомимся и общаемся с людьми. Каждый из нас выстраивает собственную систему координат, в соответствии с ценностями и принципами. На старте карьеры важно видеть в начальнике человека, на которого я хочу равняться и у которого хочу учиться. Надо читать отзывы о компании, попытаться через знакомых узнать какую-то внутреннюю информацию о том, что происходит в коллективе», - заключила собеседница НСН.
Глава Исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова ранее рассказывала Telegram-каналу «Радиоточка НСН» о главных аргументах в разговоре с работодателем о повышении зарплаты.
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