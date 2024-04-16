«Не угрожать увольнением»: Как говорить с руководством о повышении зарплаты
Наталья Голованова в эфире НСН заявила, что главным аргументом будет рост квалификации и значительное увеличение нагрузки.
Главным аргументом в разговоре с работодателем о повышении зарплаты будет рост квалификации и значительное увеличение нагрузки, заявила НСН глава Исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.
Каждый четвертый россиян боится просить прибавку к зарплате, потому что это бесполезно, следует из опроса Superjob. При этом 26% опрошенных начали переговоры о повышении оклада. Каждый третий участник опроса планирует подобные переговоры с руководством (32%). Большинство опрошенных — 83% — уверены, что зарабатывают недостаточно и хотели бы увеличить оклад. Только 4% работников считают, что зарплата соответствует их уровню квалификации.
«Если говорить о том, что нужно сказать руководству, чтобы повысили зарплату… Если человек работает на одном месте более двух лет и ему еще ни разу не повышали зарплату, ему стоит как минимум проверить, сколько платят людям такой же квалификации. Можно оформить подписку на похожие вакансии и получать свежие предложения. Это очень простой способ понять, сколько вы стоите», - отметила Голованова.
Она призвала наглядно продемонстрировать начальнику, какую пользу вы приносите компании, желательно – в цифрах.
«На самом деле хорошо уметь работать и уметь свою работу продать – это разные вещи. Если человек уверен, что работает хорошо, а получает мало, про аргументы нужно думать заранее. Во-первых, самый главный аргумент у нас – это рост квалификации и значительное увеличение нагрузки. Если человек понимает, что приносит ощутимую пользу компании, то у него есть все аргументы. Эту пользу можно выразить в цифрах», - рассказала собеседница НСН.
При этом угрожать увольнением или давить на жалость ипотекой точно не стоит, предупредила Голованова. А если боитесь разговаривать – пишите письмо.
«Чего говорить точно нельзя? То, что не может быть связано с квалификацией. Например, то, что у вас ипотека, это не повод повышать вам зарплату. То, что коллеге платят больше, тоже никак не связано конкретно с вами. Если угрожать увольнением, это тоже не подходит. Работодатель считает, что незаменимых нет, а проблемы есть у всех. Если человек боится напрямую разговаривать с работодателем, можно написать письмо. А если вам отказали в повышении, надо делать выводы. А если повысят – продолжайте следить за рынком труда, чтобы не пропустить новые требования работодателя», - резюмировала специалист.
Около 84% россиян удовлетворены своей работой, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Уточняется, что каждый второй опрошенный (48%) вполне удовлетворен работой. Это стало лучшим показателем с 2004 года, передает «Радиоточка НСН».
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