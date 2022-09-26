СМИ: россияне выстроились в очереди в центры обслуживания населения Казахстана
Россияне выстроились в очереди в центры обслуживания населения (ЦОН) Казахстана, сообщает Tengrinews.kz.
Отмечается, что прибывшие в Казахстан граждане РФ стремятся получить ИИН, что позволит им открыть банковскую карту.
По данным издания, в связи с ростом обращений от иностранцев было принято решение выделить для их обслуживания восемь усиленных центров.
В «Правительстве для граждан» уточнили, что речь идёт о ЦОНах в Астане, Алматы, а также Костанайской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Акмолинской и Актюбинской областях.
Ранее пограничная служба Комитета национальной безопасности Казахстана заявила об увеличении количества въезжающих в республику россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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