СМИ: россияне выстроились в очереди в центры обслуживания населения Казахстана

Россияне выстроились в очереди в центры обслуживания населения (ЦОН) Казахстана, сообщает Tengrinews.kz.

Во Вьетнаме и Казахстане перестали принимать карты «Мир»

Отмечается, что прибывшие в Казахстан граждане РФ стремятся получить ИИН, что позволит им открыть банковскую карту.

По данным издания, в связи с ростом обращений от иностранцев было принято решение выделить для их обслуживания восемь усиленных центров.

В «Правительстве для граждан» уточнили, что речь идёт о ЦОНах в Астане, Алматы, а также Костанайской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Акмолинской и Актюбинской областях.

Ранее пограничная служба Комитета национальной безопасности Казахстана заявила об увеличении количества въезжающих в республику россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:АстанаРоссиянеКазахстан
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры