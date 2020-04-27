Ксения Собчак заступилась за затравленную Регину Тодоренко
Экс-кандидат в президенты России, телеведущая Ксения Собчак выступила в поддержку своей коллеги Регины Тодоренко, которая подверглась всеобщему осуждению после неосторожной фразы о вине женщин домашнем насилии.
Собчак заявила в своем Instagram, что ненавидит ситуации, когда «все на одного». Она обвинила критиков Тодоренко в том, что последней устроили травлю, хотя она уже несколько раз извинилась за свои слова.
Телеведущая добавила, что для толпы нет большего удовольствия, чем «уничтожить очередную знаменитость».
Ранее Тодоренко заявила, что женщины могут быть сами виноваты в том, что из бьют мужчины. После этого на нее обрушился шквал критики. Кроме того, журнал Glamour лишил телеведущую звания «Женщина года», пишут «Дни.ру». При этом некоторые компании отказались от рекламы с участием ведущей.
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