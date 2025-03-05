«Точно не поможет!»: Врач назвал психотерапию в гамаках шарлатанством

Психологические проблемы людей зачастую связаны с их взаимодействием с родителями в детстве, «добаюкивание» в гамаках никак не поможет в проработке травм, заявил НСН психолог, директор центра психолого-социального консультирования «Наша жизнь» Александр Колмановский.

Россиянам начали предлагать необычные методы психотерапии — добаюкивание и «папатерапию». С их помощью якобы удается исцелить детские травмы. Участники сеансов воссоздают друг с другом момент рождения, а также ситуации из детства. Специалисты утверждают, что «папатерапия» учит женщин доверять мужчинам и обрести чувство опоры. Сначала женщину подвешивают в гамаке, который символизирует матку. В процессе тренинга специально подготовленные «папы» взаимодействуют с «дочками», затем начинаются «схватки», клиенты выползают из гамаков с повязкой на глазах и без помощи рук. Колмановский назвал это «мракобесием».