«Точно не поможет!»: Врач назвал психотерапию в гамаках шарлатанством
Александр Колмановский заявил НСН, что добаюкивание и «папатерапия» - это лишь способы заработать деньги на проблемах россиян.
Психологические проблемы людей зачастую связаны с их взаимодействием с родителями в детстве, «добаюкивание» в гамаках никак не поможет в проработке травм, заявил НСН психолог, директор центра психолого-социального консультирования «Наша жизнь» Александр Колмановский.
Россиянам начали предлагать необычные методы психотерапии — добаюкивание и «папатерапию». С их помощью якобы удается исцелить детские травмы. Участники сеансов воссоздают друг с другом момент рождения, а также ситуации из детства. Специалисты утверждают, что «папатерапия» учит женщин доверять мужчинам и обрести чувство опоры. Сначала женщину подвешивают в гамаке, который символизирует матку. В процессе тренинга специально подготовленные «папы» взаимодействуют с «дочками», затем начинаются «схватки», клиенты выползают из гамаков с повязкой на глазах и без помощи рук. Колмановский назвал это «мракобесием».
«Это, конечно, звучит как полное шарлатанство, мракобесие. Это бескорыстная любовь к деньгам, которые эти тренеры пытаются заработать. Есть самые разные травмы у людей. Проблемы людей в отношениях с другими людьми, с собственным самочувствием связаны с той опаской, которую они получили в детстве. Родители то хвалили ребенка, то ругали, то обнимали, то наказывали. Отсюда развивается глубинная неуверенность в себе. Из-за этого человек начинает сам кричать на близких, а потом бояться, что на него самого будут кричать. Описанные выше меры ничего общего с психотерапией не имеют. Не знаю, могут ли эти методы усугубить проблему, но помочь точно не могут», - предупредил он.
Ранее магистр психологии, клинический психолог Ольга Иванникова в пресс-центре НСН заявила, что пациенты с тревожным расстройством должны обращаться как к психиатру, так и к психологу, поскольку только комплексная работа позволит эффективно решить проблему, передает «Радиоточка НСН».
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