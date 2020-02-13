То ли паломники, то ли гастарбайтеры. В Израиле назвали причину отказов россиянам во въезде
Бывший израильский консул в Москве в эфире НСН назвал возможную причину отказа гражданам России во въезде.
В Израиле в 2019 году отказали во въезде около шести тыс. россиян. Об этом сообщил посол России Анатолий Викторов, передает РБК. По словам дипломата, среди отказников были туристы и паломники. Он подчеркнул, что такая ситуация не является нормальной.
Экс-советник министра внутренней безопасности Израиля, бывший израильский консул в Москве Алекс Векслер в эфире НСН назвал возможную причину отказа гражданам России во въезде.
«Возможно, это люди, которые хотят трудоустроиться в нашей стране. Я обращал внимание, в аэропорту стоят люди с плакатами на русском языке «Кто ищет работу, подходите к нам». К нам летает очень много рейсов, из самых разных городов России, от Екатеринбурга до Симферополя», - предположил он.
Корреспондент НСН лично видел на улицах Тель-Авива и Нетании множество объявлений на русском языке о найме на работу, которые обещают зарплату до 7000 шекелей (около 140 тыс. рублей - НСН). Средняя зарплата в Израиле в 2019 году составляла около 11 тыс. шекелей (220 тыс. рублей).
Отметим, что израильский МИД объяснил отказы ростом числа заявок россиян на получение убежища. В ведомстве утверждают, что в последние годы фиксируют все больше попыток трудовой миграции россиян в Израиль.
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