Названа причина массового задержания израильтян в Домодедово

Несколько десятков израильтян были задержаны в московском аэропорту Домодедово из-за того, что их обвинили в нарушении миграционного законодательства, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.

Российские пограничники якобы потребовал у иностранцев въездные визы, хотя между странами действует соглашение о безвизовом режиме. При этом в посольстве Израиля в Москве подтвердили эти данные.

Ранее стало известно, что в Домодедово задержали 40 израильтян. В октябре этого года суд в Подмосковье приговорил к 7,5 года тюрьмы 25-летнюю гражданку Израиля, которую обвинили в контрабанде наркотиков. Девушка летела транзитным рейсом через Москву.

