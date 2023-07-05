ТНТ выпустит новый сериал о семье Букиных
Телеканал ТНТ покажет новый сериал о семье Букиных из Екатеринбурга, знакомой зрителям по ситкому «Счастливы вместе». Об этом сообщает пресс-служба вещателя.
Сериал выйдет на экраны в новом телесезоне, в проекте под названием «Букины» будет 10 эпизодов.
«Главные роли в сериале исполнят Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова и Александр Якин. Производством занимается телеканал ТНТ совместно с "Кинокомпанией братьев Андреасян" ("Бедный олигарх", «Ресторан по понятиям")», — сообщил телеканал.
Как отметила директор ТНТ Тина Канделаки, вещатель «слышит своего зрителя» и возвращает «любимых и проверенных временем звезд».
В свою очередь, исполнитель роли Гены, главы семейства Букиных, актер Виктор Логинов поделился, что рад возможности вновь вернуть екатеринбургскую телесемью на экраны.
«Это будет уже другая история: не стерильно ситкомовская, а более тонкая и объемная – в духе времени. Но все такая же уютная и обаятельная – как и наши герои», — рассказал артист.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Хакеры атаковали сайт РЖД
- С ЕГЭ удалили более 900 человек в 2023 году
- Россия и Иран ведут работы по соглашению о совместном кинопроизводстве
- ТНТ выпустит новый сериал о семье Букиных
- Голикова: Зависимость России от некоторых зарубежных лекарств сохраняется
- СМИ: В квартире актера из сериала «Чикатило» нашли нарколабораторию
- В России пересчитают выплаты военным пенсионерам в случае участия в СВО
- Резников: Представитель Китая не поверил, что Patriot смог перехватить российский «Кинжал»
- Четырем жителям Тувы поставили диагноз «сибирская язва»
- СМИ: Пригожину вернули наградной пистолет от Шойгу и изъятое при обысках оружие
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru