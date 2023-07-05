ТНТ выпустит новый сериал о семье Букиных

Сериал выйдет на экраны в новом телесезоне, в проекте под названием «Букины» будет 10 эпизодов.

«Главные роли в сериале исполнят Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова и Александр Якин. Производством занимается телеканал ТНТ совместно с "Кинокомпанией братьев Андреасян" ("Бедный олигарх", «Ресторан по понятиям")», — сообщил телеканал.

Как отметила директор ТНТ Тина Канделаки, вещатель «слышит своего зрителя» и возвращает «любимых и проверенных временем звезд».

В свою очередь, исполнитель роли Гены, главы семейства Букиных, актер Виктор Логинов поделился, что рад возможности вновь вернуть екатеринбургскую телесемью на экраны.

«Это будет уже другая история: не стерильно ситкомовская, а более тонкая и объемная – в духе времени. Но все такая же уютная и обаятельная – как и наши герои», — рассказал артист.

