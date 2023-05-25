Опубликован тизер второго сезона сериала «Пищеблок»

Как сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра, в продолжении фантастики с элементами детектива расскажут о событиях, которые произошли спустя три года после событий в лагере «Буревестник». Авторы проекта обещают зрителям больше экшена.

Сценаристом второго сезона «Пищеблок» стал Сергей Калужанов, режиссёром - Эдуард Бордуков. Зрители снова увидят героев, которых сыграли Пётр Натаров, Даниил Вершинин, Мария Абрамова и Ангелина Стречина, а присоединятся к ним Ксения Трейстер, Равшана Куркова и Сергей Епишев.

Ранее онлайн-кинотеатр Hulu опубликован тизер нового сезона мультсериала «Футурама», сообщает RT.

