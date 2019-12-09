Титул «Мисс Вселенная» получила представительница ЮАР
Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в этом году стала представительница ЮАР Зозибини Тунзи. Об этом сообщается на официальной странице мероприятия в Twitter. Об обладательнице титула известно, что она занимается борьбой с гендерным насилием.
В тройку финалисток также вошли участницы из Мексики и Пуэрто-Рико.
Что касается представительница России Алина Санько, то она была вынуждена пропустить мероприятие в США. В этом году конкурс проходил в американском городе Атланта, штат Джорджия. Виной тому стали организационные нестыковки и сложности с оформлением визы. Однако девушка примет участие в конкурсе «Мисс Мира». Его финал состоится 14 декабря в Лондоне.
Как напоминает НСН, в прошлом году конкурс красоты «Мисс Вселенная» прошёл в Бангкоке. Место первой красавицы досталось 24-летней представительнице Филиппин Катарионе Грей. Второе место заняла участница из Венесуэлы Стефани Гутьеррес.
18-летняя россиянка Юлия Полячихина, обладательница титула «Мисс Россия-2018», выбыла из конкурса, не войдя в двадцатку лучших
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