Титул «Мисс Вселенная» получила представительница ЮАР

Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в этом году стала представительница ЮАР Зозибини Тунзи. Об этом сообщается на официальной странице мероприятия в Twitter. Об обладательнице титула известно, что она занимается борьбой с гендерным насилием.

В тройку финалисток также вошли участницы из Мексики и Пуэрто-Рико.

Что касается представительница России Алина Санько, то она была вынуждена пропустить мероприятие в США. В этом году конкурс проходил в американском городе Атланта, штат Джорджия. Виной тому стали организационные нестыковки и сложности с оформлением визы. Однако девушка примет участие в конкурсе «Мисс Мира». Его финал состоится 14 декабря в Лондоне.