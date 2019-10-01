«Мисс Украину» отстранили от эфира из-за отказа говорить на мове
Интервью победительницы конкурса красоты «Мисс Украина – 2019» Маргариты Паши не попало в эфир после ее отказа говорить на украинском языке, сообщает Газета.ру
Ранее ведущая программы «Светская жизнь» на телеканале «1+1» Екатерина Осадчая заявила в соцсетях, что интервью с Пашей не выйдет на экраны из-за языкового вопроса.
Сама победительница конкурса красоты позже заявила, что руководствуется «законами Вселенной» и добавила, что будет разговаривать на том языке, на котором сама захочет, отмечает РИА ФАН.
На своей странице в Instagram девушка заявила, что украинское законодательство не может ей запретить думать на русском языке. Тем же, кого это не устраивает, Паша рекомендовала отписаться от ее аккаунта, сообщает Ura.ru.
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