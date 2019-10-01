«Мисс Украину» отстранили от эфира из-за отказа говорить на мове

Сама победительница конкурса красоты позже заявила, что руководствуется «законами Вселенной» и добавила, что будет разговаривать на том языке, на котором сама захочет, отмечает РИА ФАН.

На своей странице в Instagram девушка заявила, что украинское законодательство не может ей запретить думать на русском языке. Тем же, кого это не устраивает, Паша рекомендовала отписаться от ее аккаунта, сообщает Ura.ru.

