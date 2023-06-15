Титов: В России арестовали 933 предпринимателя
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что за 2022 год рост уголовных дел против бизнеса составил чуть более 1%, сообщает «Интерфакс».
По его словам, в настоящее время в стране в СИЗО находятся 933 предпринимателя, подвергшихся уголовному преследованию, однако в последнее время суды стали чаще принимать решение о домашнем аресте.
«По экономическим статьям должны быть экономические меры... должен использоваться залог, а если задержанный отказывается, то тогда использовать уже другие меры пресечения», - указал он.
Титов добавил, что чаще всего (более 80%) предприниматели привлекаются к ответственности по статье УК РФ «мошенничество».
Ранее в Приморском крае предпринимателя приговорили к четырём годам лишения свободы за мошенничество при выполнении работ по благоустройству территории котельной, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru