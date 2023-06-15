Титов: В России арестовали 933 предпринимателя

По его словам, в настоящее время в стране в СИЗО находятся 933 предпринимателя, подвергшихся уголовному преследованию, однако в последнее время суды стали чаще принимать решение о домашнем аресте.

«По экономическим статьям должны быть экономические меры... должен использоваться залог, а если задержанный отказывается, то тогда использовать уже другие меры пресечения», - указал он.

Титов добавил, что чаще всего (более 80%) предприниматели привлекаются к ответственности по статье УК РФ «мошенничество».

Ранее в Приморском крае предпринимателя приговорили к четырём годам лишения свободы за мошенничество при выполнении работ по благоустройству территории котельной, сообщает RT.

