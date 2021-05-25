Титов рассказал, когда покинет пост бизнес-омбудсмена
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил о намерении покинуть свой пост в июне 2022 года.
Он пояснил, что через год заканчиваются его полномочия. Бизнес-омбудсмен назначается президентом на пять лет, одно и то же лицо не может занимать пост более чем два срока подряд. Титов во вторник принимает участие во Всероссийской конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей.
Борис Титов впервые был назначен на должность уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей в 2012 году.
В марте Титов сообщил, что количество убыточных предприятий в России резко возросло в пандемию, а убытки составили три триллиона рублей, передает Ura.ru.
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