Хинштейн: Проверят мигрантов, собравшихся резать русских под Ростовом
Росгвардия проведет проверку мигрантов на наличие разрешения на оружие, которые собрались «резать русских» под Ростовом, сообщил в Telegram депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.
Он указал на необходимость выяснить у иностранцев, какое именно гражданство у них имеется на руках. Если они являются гражданами по рождению, депутат призывает к строгому наказанию. Если они приобрели гражданство, парламентарий предлагает также применить строгое наказание, а также лишить их его.
Ранее в поселке Красный Ростовской области мигранты призывали к насилию над местными жителями, призывая «резать всех, кто старше 7 лет».
Ранее в Забайкалье трех мигрантов осудили за изнасилование 21-летней россиянки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru