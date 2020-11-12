Титов назвал освобождение Калви «победой со слезами на глазах»

Бизнес-омбудсмен Борис Титов назвал освобождение инвестора Майкла Калви из-под домашнего ареста «компенсацией в деловом климате».

Уполномоченный по правам предпринимателей также охарактеризовал решение суда как «победу, но все-таки со слезами на глазах». «Мы с самого начала говорили, что это предмет не уголовного разбирательства, а чисто корпоративный спор, который должен был решаться в гражданских судах», - отметил он.

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Титов выразил сожаление, что на понимание этого ушло целых два года.

Уголовное дело о хищении 2,5 миллиардов рублей у банка «Восточный» Следственный комитет возбудил в феврале 2019 года. По данным следствия, Майкл Калви организовал схему, в результате которой кредит, выданный банком компании «Первое коллекторское бюро» в 2015 году, был зачтён уступкой акций. При этом Калви ввёл в заблуждение совет директоров «Восточного» относительно стоимости акций ПКБ.

Майкл Калви отрицает свою вину и связывает уголовное преследование с незаконной попыткой миноритариев «Восточного» решить корпоративный спор.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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