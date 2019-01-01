«Не воруй». Путин прокомментировал дело Калви
Президент РФ Владимир Путин впервые прокомментировал дело с арестом американского инвестора, основателя Baring Vostok Майкла Калви. По словам российского лидера, инвесторы должны соблюдать российское законодательство, оно касается, в том числе западного бизнеса.
«Не воруй, веди себя прилично — и дело с концом!» — сказал Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
Ранее бывший министр экономики России Евгений Ясин в эфире НСН согласился с главой Счетной палаты Алексеем Кудриным, что арест международного инвестора повлечет за собой печальные последствия для российского бизнеса.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- «Не воруй». Путин прокомментировал дело Калви
- Симоньян вышла из больницы со справкой об угрозе выкидыша
- Путин поставил задачу вывести Россию на среднеевропейский уровень жизни
- Президентская комиссия не верит в человеческий фактор катастрофы «Суперджета»
- В России появилась нацстратегия в области искусственного интеллекта