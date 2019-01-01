Экономика

«Не воруй». Путин прокомментировал дело Калви

7 июня17:07

Президент РФ Владимир Путин впервые прокомментировал дело с арестом американского инвестора, основателя Baring Vostok Майкла Калви. По словам российского лидера, инвесторы должны соблюдать российское законодательство, оно касается, в том числе западного бизнеса.

«Не воруй, веди себя прилично — и дело с концом!» — сказал Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

Ранее бывший министр экономики России Евгений Ясин в эфире НСН согласился с главой Счетной палаты Алексеем Кудриным, что арест международного инвестора повлечет за собой печальные последствия для российского бизнеса.



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ФОТО: Илья Питалев/РИА Новости
ТЕГИ:КалвиВладимир ПутинПмэф