Тишковец: В Москве высота сугробов местами превысила 40 сантиметров

Высота сугробов в Москве местами превысила рекордные 40 сантиметров, подобные показатели характерны для февраля. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Аэропорты Москвы отменили или задержали почти 60 рейсов из-за снегопада

«На базовой столичной метеостанции ВДНХ высота снежного покрова к утру 4 декабря составляет 36 см, в Тушино - 35 см, МГУ - 41 см, в центре города - на Балчуге - 43 см», — написал синоптик в своем Telegram-канале.

По словам Тишковца, аналогичного снежного покрова в этот день не было ни разу: предыдущие рекорды — 30 сантиметров — фиксировали в 1952-м и 2004-м годах.

«Такой снежный покров характерен для февраля, когда сугробы достигают максимальной высоты», — добавил метеоролог.

Ранее из-за снегопада в столичных аэропортах отменили или задержали почти 60 рейсов. В Москве и области объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра и гололедицы, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
ТЕГИ:СнегопадЕвгений ТишковецПогодаМосква

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