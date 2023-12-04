Аэропорты Москвы отменили или задержали почти 60 рейсов из-за снегопада

На прилет в Москву и вылет из столицы были отменены и задержаны более 70 авиарейсов

Шесть человек задержаны по уголовному делу об убийстве школьника в Иркутске

В секторе Газа найдены 800 туннелей палестинского движения ХАМАС

Самый большой рост зарплат в текущем году произошел в IT-отрасли

Российская комедия «Теща» стала лидером кинопроката в России