Аэропорты Москвы отменили или задержали почти 60 рейсов из-за снегопада

Более 50 самолетов задержали, еще пять отменили в аэропортах Москвы из-за снегопада.

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По информации сервиса «Яндекс. Расписания», на 07:10 мск в аэропорту «Внуково» задержаны 14 бортов, четыре отменены. В «Домодедово» задержали 16 самолетов и отменили один. При этом в «Шереметьево» задержаны 24 авиарейса.

Накануне Московский регион накрыл мощный снегопад. Москва обновила суточный рекорд 1980 года по количеству осадков, отмечает телеканал «360». Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности до полудня 5 декабря из-за ветра и гололедицы, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:СнегопадСамолетыАэропортыМосква

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