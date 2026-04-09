Великолукскому мясокомбинату угрожает банкротство

Отмечается, что предприятие оказалось втянуто в корпоративный спор с юридической фимой, которая выкупила долги мясокомбината у его контрагентов.

Речь идёт о компании «Армалекс», объявившей о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве. В юрфирме указали, что действуют на основании решения Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти в отношении непогашенной задолженности в 258,5 млн рублей, которые должен выплатить мясокомбинат.

«Гендиректор Великолукского мясокомбината Ольга Кузьмина указала, что в деле использованы двусмысленные толкования условий соглашения вопреки воле лиц, заключивших указанный договор», - говорится в сообщении.

Ранее эксперт по операционному и антикризисному управлению, консультант по финансам Марина Павлюкевич заявила «Радиоточке НСН», что в ближайшие несколько лет Россию ждут крупные банкротства девелоперов.