Тишковец: циклон «Кассандра» обрушит на Москву половину месячной нормы осадков
6 октября 202415:56
В ближайшие двое суток на Москву обрушится циклон «Кассандра», пишет РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды Фобос Евгения Тишковца.
По его словам, в столице выпадет 34,8 миллиметра осадков. Это половина месячной нормы, уточнил синоптик.
Дождь начнется в Москве в 16 часов. К 21 часу они перейдут в ливни, сообщил Тишковец.
Ранее стало известно, что отопительный сезон в Москве начнется в понедельник, 7 октября, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru