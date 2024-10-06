Тишковец: циклон «Кассандра» обрушит на Москву половину месячной нормы осадков

В ближайшие двое суток на Москву обрушится циклон «Кассандра», пишет РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды Фобос Евгения Тишковца.

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По его словам, в столице выпадет 34,8 миллиметра осадков. Это половина месячной нормы, уточнил синоптик.

Дождь начнется в Москве в 16 часов. К 21 часу они перейдут в ливни, сообщил Тишковец.

Ранее стало известно, что отопительный сезон в Москве начнется в понедельник, 7 октября, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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