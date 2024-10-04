«Эпоха дождей и заморозков»: Москва попрощалась с двадцатиградусным теплом
Александр Шувалов заявил НСН, что в выходные температура не поднимется выше 13 градусов, ожидаются ночные заморозки.
В Москве в выходные стартует период дождей и низких температур, двадцатиградусное тепло в столицу больше не вернется, а в ночь на воскресенье ожидаются ночные заморозки, заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН.
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«Дожди в столице начнутся уже сегодня, после обеда, вчерашнее тепло позади. В субботу дождь днем закончится, в первой половине дня без осадков, но ближе к вечеру снова дождь. Температура будет далека от 20 градусов, около 11-13 градусов ожидается, это максимум. В ночь на воскресенье вероятность заморозков, в Подмосковье однозначно, на почве до минус двух градусов», - рассказал он.
По словам синоптика, в понедельник снова может потеплеть, но временно и максимум до 18 градусов.
«Теплые дни ушли, плюс 20 и выше мы больше не увидим. Теперь у нас наступает эпоха низких температур с дождями. В понедельник может немного повыситься температура, но все это будет сопровождаться дождями. Максимум – 18 градусов», - добавил собеседник НСН.
Сентябрь 2024 года стал самым жарким осенним месяцем в столице за почти 150 лет метеорологических наблюдений. Об этом в ходе V Северного форума по устойчивому развитию в Якутске заявил замдиректора Гидрометеорологического научно-исследовательского центра России Юрий Варакин, передает «Радиоточка НСН».
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