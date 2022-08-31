Тишковец предупредил о снеге 1 сентября в европейской части России
Снег может выпасть в Европейской России уже 1 сентября, предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Об этом синоптик сообщил в интервью радио Sputnik.
«Температура первого сентября резко понизится ночью до пяти-десяти градусов, второго сентября под утро будет два-семь градусов, а третьего числа в темное время суток будет уже один-шесть градусов, что соответствует климатическим показателям октября. То есть погода за несколько дней понизит температурную планку почти на 25 градусов и ввергнет Центральную Россию в середину осени», — рассказал Тишковец.
Северный ветер принесет в регион дождевые тучи и полярный воздух. Проливные дожди ожидаются на европейской территории России в ночные и утренние часы. При этом в Архангельской, Вологодской и Ленинградской областях может выпасть мокрый снег.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о сильном похолодании в Москве с 1 сентября, напоминает телеканал 360. По словам синоптика, температура воздуха в столице упадет на 15-17 градусов. При этом на Урале и юге России в начале осени сохранится жаркая погода, пишет Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,5 млн+46 321 / сут.
Умерли
384 тыс.+92 / сут.
Выздоровели
18,6 млн+39 054 / сут.
- Режим ЧС ввели в Чувашии из-за засухи
- В Раде предложили признать Белоруссию спонсором терроризма
- На юго-востоке Финляндии в пробах воздуха обнаружили радиоактивные изотопы
- На актрису Кристину Асмус завели дело о дискредитации ВС России
- Тишковец предупредил о снеге 1 сентября в европейской части России
- В крымском поселке Красногвардейское загорелся склад на площади 800 кв. м
- В Херсонской ВГА назвали Зеленского «палачом украинского народа»
- Россия предложит Китаю создать зону свободной торговли на острове Большой Уссурийский
- «Газпром» прекратил поставку газа по «Северному потоку-1»
- МАГАТЭ хочет организовать постоянную миссию на Запорожской АЭС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru