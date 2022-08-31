Тишковец предупредил о снеге 1 сентября в европейской части России

«Температура первого сентября резко понизится ночью до пяти-десяти градусов, второго сентября под утро будет два-семь градусов, а третьего числа в темное время суток будет уже один-шесть градусов, что соответствует климатическим показателям октября. То есть погода за несколько дней понизит температурную планку почти на 25 градусов и ввергнет Центральную Россию в середину осени», — рассказал Тишковец.

Северный ветер принесет в регион дождевые тучи и полярный воздух. Проливные дожди ожидаются на европейской территории России в ночные и утренние часы. При этом в Архангельской, Вологодской и Ленинградской областях может выпасть мокрый снег.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о сильном похолодании в Москве с 1 сентября, напоминает телеканал 360. По словам синоптика, температура воздуха в столице упадет на 15-17 градусов. При этом на Урале и юге России в начале осени сохранится жаркая погода, пишет Ura.ru.



