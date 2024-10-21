МЧС: На Сахалинскую область надвигается мощный циклон
На территории Сахалина будет действовать циклон с ливнями и штормовым ветром, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Уточняется, что сильный дождь в вечер 23 октября ожидается на территории Александровск-Сахалинского, Тымовского, Смирныховского, Поронайского, Углегорского и ряде других районов. Погодные условия могут привести к подтоплению низменных территорий.
В течение следующего дня также возможен подъем воды на 0,5-1,5 м.
Ранее сообщалось, что смерчи прошли в сочинском Адлере и на федеральной территории Сириус. В результате погодного явления разрушений инфраструктуры не зафиксировали, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru