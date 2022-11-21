Тишковец предупредил москвичей о ледяных дождях

В Москве ожидается ледяной дождь, сообщает РИА Новости со ссылкой на синоптика центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

В Подмосковье пройдет снегопад и ледяной дождь

По его словам, ледяные дожди начнутся 22 ноября в девять утра и закончатся в полдень.

Дороги и тротуары покроются льдом толщиной до 6 миллиметров, в Подмосковье – от 2 миллиметров на востоке до 10 миллиметров на западе.

Ранее в Курской области прошел ледяной дождь. В результате местные жители остались без электричества, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: личный архив
ТЕГИ:Погода В МосквеЕвгений Тишковец
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