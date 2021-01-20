В Подмосковье пройдет снегопад и ледяной дождь
20 января 202115:21
В Подмосковье в четверг пройдет снегопад и ледяной дождь, передает «Интерфакс».
Синоптики завтра ждут в регионе рост температуры до 1-3 градусов выше нуля, это на 8 градусов выше нормы.
В этой связи автомобилистов призвали соблюдать ПДД и скоростной режим.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru