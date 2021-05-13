Тишковец предрек России рекордную за последние сто лет жару

Россию ждут рекордные температуры воздуха уже на следующей неделе. Об этом в своем Instagram сообщил метеоролог Евгений Тишковец.

Он отметил, что такого не было 124 года, есть вероятность что будет побит рекорд 1897 года, когда 18 мая в столице зафиксировали +29,1 градус. По прогнозам ко вторнику следующей недели в Москве ожидается до +25…+30 градусов.

Ветер в Москве повалил 65 деревьев

Сообщается также, что в Москве лето наступило раньше не две недели, так как среднесуточная температура воздуха уже превысила отметку в 15 градусов.

До конца недели температура будет только расти. Тишковец отмечает, что местами пройдут дневные скоротечные ливни и грозы, пишет Ura ru.

Ранее сообщалось, что из-за сильного ветра в столице 12 мая были повалены 65 деревьев и повреждены 27 автомобилей.

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ФОТО: Горожане отдыхают на Крымской набережной рядом с ЦДХ и парком Музеон в Москве.
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