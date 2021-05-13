Тишковец предрек России рекордную за последние сто лет жару

Сообщается также, что в Москве лето наступило раньше не две недели, так как среднесуточная температура воздуха уже превысила отметку в 15 градусов.

До конца недели температура будет только расти. Тишковец отмечает, что местами пройдут дневные скоротечные ливни и грозы, пишет Ura ru.

Ранее сообщалось, что из-за сильного ветра в столице 12 мая были повалены 65 деревьев и повреждены 27 автомобилей.

