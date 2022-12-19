Метеоролог заявил, что сугробы в Москве станут еще выше

Высота сугробов в Москве увеличится, потому что цифры, которые есть сейчас – это данные утренних замеров, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на метеоролога Александра Шувалова.

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«Эти цифры, которые выдаются в девять утра. Потому что высота снежного покрова замеряется раз в сутки. Поэтому эти цифры относятся к 9 часам», – сказал он. Самый высокий показатель в Москве – 39 сантиметров.

Отмечается, что в Москве снегопад прекратится, ночью осадков не будет. Однако днем может вновь пойти снег, но его интенсивность будет меньше. Шувалов заявил, что в ближайшее время температура пойдет на понижение, а затем произойдет оттепель.

Продолжительная оттепель в Москве начнется вечером 21 декабря, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Погода В Москве
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