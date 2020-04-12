Тишковец: Нас ждет сплошная циклоническая бездна

В трех регионах России: в Ставропольском крае, Ростовской области и на Кубани - температура упадет ниже нормы на 2—4 °С. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сообщает РИА Новости.

«Мы прогнозируем, что в Ростовской области, в Краснодарском крае, в Ставрополье температура будет ниже нормы на 2—4 °С в ближайшие дни», — цитирует Вильфанда RT.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН предложил не ожидать в центре России приятных погодных сюрпризов на Пасху, которую православные россияне встретят 19 апреля.

«Погода не радует. Будет облачно, с прояснениями, местами – кратковременные осадки, ночью околонулевые отметки, днем – около четырех градусов тепла. Это в самом оптимистичном варианте», - пояснил метеоролог.