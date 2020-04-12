Тишковец: Нас ждет сплошная циклоническая бездна
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН рассказал, какой будет погода на православную Пасху и в течение следующей недели.
В трех регионах России: в Ставропольском крае, Ростовской области и на Кубани - температура упадет ниже нормы на 2—4 °С. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сообщает РИА Новости.
«Мы прогнозируем, что в Ростовской области, в Краснодарском крае, в Ставрополье температура будет ниже нормы на 2—4 °С в ближайшие дни», — цитирует Вильфанда RT.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН предложил не ожидать в центре России приятных погодных сюрпризов на Пасху, которую православные россияне встретят 19 апреля.
«Погода не радует. Будет облачно, с прояснениями, местами – кратковременные осадки, ночью околонулевые отметки, днем – около четырех градусов тепла. Это в самом оптимистичном варианте», - пояснил метеоролог.
Синоптик рассказал, что 12 апреля в центральной части России благодаря гребню антициклона погода ожидается солнечная и комфортная.
«В понедельник - +5-+10 °С, сухая погода. В ночь на понедельник в Москве +1-+3 °С, а днем 13-+15°С. По области до +16°С. На этом - все, дальше – сплошная циклоническая бездна. Во вторник зарядят сплошные ливни, в течение суток +5-+10 °С, и резкое снижение температуры», - пояснил синоптик.
Наиболее холодными станут среда и четверг следующей недели. Такой температура была около двух недель назад, напомнил Тишковец.
«Осадки продолжатся в виде дождя и снега. Их выпадет около 30 процентов месячной нормы. Минимальная температура около 0 °С. Днем +2-+7 °С. Финал недели тоже не порадует . Из акватории арктических морей продолжится поступление свежего воздуха, который на 3-4 градуса ниже положенного. В темное время суток -1-+4 °С, днем +4-+9 °С», - рассказал собеседник НСН.
Ранее главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова в эфире НСН рассказала, что погода на выходных будет иметь неустойчивый характер.
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