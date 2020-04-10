Вильфанд: Не советую москвичам менять зимнюю резину до середины апреля
Столичным автомобилистам не советуют менять зимнюю резину на летнюю до середины апреля. Как пишет ТАСС, с такой рекомендацией выступил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, стоит дождаться завершения месяца, поскольку во второй половине апреля, как правило, снега и продолжительных периодов с отрицательными значениями температуры практически не бывает, отмечает RT.
Между тем, ранее в Гидрометцентре предупредили о похолодании в столичном регионе сразу на 10 градусов. Синоптики уточнили, что резкое понижение температуры ожидается в предстоящие выходные, в субботу может пойти снег. Ночью температура воздуха опустится до нуля градусов, днём будет около +5-ти.
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