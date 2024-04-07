Тишковец: на следующей неделе в Москву придет июньское тепло

В Москве на следующей неделе ожидается летняя погода, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Его слова приводит РИА Новости.

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Синоптик сообщил об окончании периода похолодания и ночных заморозков в Центральной России. По его словам, ночью температура не опустится ниже плюс четырех градусов.

Июньское тепло придет в Москву в среду, 10 апреля, утверждает Тишковец. Дневная температура повысится до плюс 23 градусов, уточнил он.

В понедельник, 1 апреля, температура воздуха в столице поднималась выше плюс 20 градусов, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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