Тишковец: на следующей неделе в Москву придет июньское тепло

Синоптик сообщил об окончании периода похолодания и ночных заморозков в Центральной России. По его словам, ночью температура не опустится ниже плюс четырех градусов.

Июньское тепло придет в Москву в среду, 10 апреля, утверждает Тишковец. Дневная температура повысится до плюс 23 градусов, уточнил он.

В понедельник, 1 апреля, температура воздуха в столице поднималась выше плюс 20 градусов, напоминает «Радиоточка НСН».

