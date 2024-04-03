В Москве из-за штормового ветра погибли два человека
Жертвами непогоды в Москве вечером 3 апреля стали два человека, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
По его словам, на город обрушились порывы ветра скоростью более 21 метра в секунду. В столице закрыли крупные парки и другие общественные пространства.
«К сожалению, не обошлось без жертв. 17 пострадавших, двое из них погибли», - написал мэр.
Пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Городские службы работают над устранением последствий.
В связи с неблагоприятными погодными условиями МЧС призвало водителей снизить скорость, увеличить дистанцию и не парковать автомобилей рядом с неустойчивыми конструкциями. Пешеходам рекомендовали не укрываться под деревьями, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru