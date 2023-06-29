Вильфанд сообщил, когда улучшится погода в Московском регионе
29 июня 202304:14
В предстоящие выходные в столичном регионе ожидается потепление, солнце и практически без осадков, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
По его словам, лишь местами возможен небольшой кратковременный дождь. Днем в Москве будет 22-24 градуса, а по области — до 25 градусов.
Как стало известно ранее, в четверг и пятницу выпадет почти половина месячной нормы осадков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru