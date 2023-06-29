Вильфанд сообщил, когда улучшится погода в Московском регионе

По его словам, лишь местами возможен небольшой кратковременный дождь. Днем в Москве будет 22-24 градуса, а по области — до 25 градусов.

Как стало известно ранее, в четверг и пятницу выпадет почти половина месячной нормы осадков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

