Вильфанд сообщил, когда улучшится погода в Московском регионе

В предстоящие выходные в столичном регионе ожидается потепление, солнце и практически без осадков, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Вильфанд предупредил о холодной погоде в ближайшие дни

По его словам, лишь местами возможен небольшой кратковременный дождь. Днем в Москве будет 22-24 градуса, а по области — до 25 градусов.

Как стало известно ранее, в четверг и пятницу выпадет почти половина месячной нормы осадков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:ПогодаРоман Вильфанд

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