Расследование Ивана Голунова, первое после скандальной истории с его задержанием и последующим освобождением, вышло в понедельник. Его опубликовали, в полном или сокращенном виде, сразу более десятка СМИ. Материал рассказывает о переделе столичного рынка ритуальных услуг, в результате которого во главе практически всех кладбищ Москвы встали бизнесмены со Ставрополья, якобы связанные с сотрудниками спецслужб. По официальной оценке, которая приводится в публикации, объем столичного похоронного рынка составляет 14-15 млрд рублей в год. При этом теневая часть индустрии вполне сопоставима: по словам опрошенных журналистами участников рынка это еще 12-14 млрд ежегодно. Как предполагали сам Голунов и его коллеги сразу после задержания, именно работа над этим расследованием стала причиной его преследования. После его ареста к работе над текстом подключились журналисты еще нескольких российских изданий. Всего материал перепечатали более трех десятков российских и зарубежных СМИ.

Голунов был задержан в Москве 6 июня, его обвинили в попытке незаконного сбыта наркотиков. При нем и в его квартире обнаружили несколько свертков с наркотическим веществом. По словам самого журналиста, наркотики ему подбросили. Суд тогда поместил его под домашний арест. Эти события вызвали небывало сплоченную реакцию всех российских СМИ, вставших на защиту журналиста. Уже через несколько дней лично министр внутренних дел Владимир Колокольцев объявил о снятии всех обвинений с Голунова. По ходатайству главы МВД президент уволил двух высокопоставленных сотрудников столичной полиции в чине генералов. В минувшие выходные Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Осаке назвал историю с Голуновым произволом:

«Он должен быть расследован, должны быть приняты соответствующие решения по этому вопросу», - сказал Путин.

После такого рода заявлений главы государства возможны новые отставки в силовых структурах, причем на самом высоком уровне. Этого не исключили в беседе с корреспондентом НСН глава Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин и бывший генпрокурор России Юрий Скуратов. Случаев, подобных делу Голунова, очень много, и виноваты в этом планы раскрываемости преступлений, а в фальсификацию доказательной базы вовлечены не только сотрудники профильных полицейских подразделений, но также сотрудники судов и ряда других ведомств, - отметили собеседники НСН.

Реакции на опубликованное расследование со стороны представителей власти на вечер понедельника никакой не поступало. Нет ее и со стороны тех ведомств, сотрудники которых упомянуты в публикации: все обращения остались без ответа.

