Тиньков сообщил о полной ремиссии после пересадки костного мозга

«Пришли молекулярные анализы костного мозга, их делают очень долго, это самый точный анализ остаточного содержания клеток лейкемии в костном мозге... И у меня полная ремиссия теперь и на молекулярном уровне», — сообщил он в своем Instagram.

Тиньков рассказал также, что эти анализы – наиболее важные. Их результаты говорят о том, что «донор работает и убивает все патогены».

По словам Тинькова, у него впереди ещё долгие месяцы восстановления, отмечает RT.

Напомним, в марте Тиньков раскрыл данные о том, что медики диагностировали у него острую форму лейкемии.

