Тиньков сообщил о полной ремиссии после пересадки костного мозга
Российский предприниматель Олег Тиньков поделился успешными результатами восстановления после пересадки костного мозга. Он заявил, что спустя 163 дня после операции у него фиксируют полную ремиссию на молекулярном уровне.
«Пришли молекулярные анализы костного мозга, их делают очень долго, это самый точный анализ остаточного содержания клеток лейкемии в костном мозге... И у меня полная ремиссия теперь и на молекулярном уровне», — сообщил он в своем Instagram.
Тиньков рассказал также, что эти анализы – наиболее важные. Их результаты говорят о том, что «донор работает и убивает все патогены».
По словам Тинькова, у него впереди ещё долгие месяцы восстановления, отмечает RT.
Напомним, в марте Тиньков раскрыл данные о том, что медики диагностировали у него острую форму лейкемии.
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