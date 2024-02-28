«Тинькофф» предупредил о мошеннической схеме с «налогом на СВО»
Мошенники придумали новую схему обмана и начали рассылать письма с предупреждением о списании нового «налога на специальную военную операцию». Об этом сообщает «Тинькофф банк».
Как отметили в кредитной организации, после завершения налогового периода, когда россияне оплачивали квитанции, злоумышленники стали отправлять письма от имени банков, предупреждая, что со счетов якобы начнут списывать «налог на СВО». Мошенники ссылались на требования «нового закона» и пугали клиентов крупных банков платежами на десятки тысяч рублей, если те не подпишут заявление на отказ от налога в личном кабинете.
В письме злоумышленники размещали ссылку, ведущую на поддельный сайт банка, с помощью которого они похищали данные для входа в личный кабинет. Так преступники получали возможность вывести деньги со счета жертвы или оформить кредит на ее имя.
Ранее эксперты предупредили, что мошенники обычно активизируются в праздничные дни, и следует быть осторожными с письмами и сообщениями о скидках и акциях, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru