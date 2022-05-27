Тинькофф перестанет открывать вклады в валюте

Тинькофф банк вводит временное ограничение на открытие вкладов в валюте. Об этом сообщается в телегам-канале банка.

Ограничение вступает в силу с 28 мая.

В банке порекомендовали присмотреться к вкладам в рублях, отметив, что по ним доходность значительно выше.

Также в банке пояснили, что если у клиентов в настоящее время открыт валютный вклад, то продлить его уже будет нельзя. Деньги автоматически в день истечения срока будут перечислены на счет в аналогичной валюте.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Гальперин
ТЕГИ:Банк
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