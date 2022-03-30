В России запустят аналог Apple Pay и Google Pay

Российские банки готовятся внедрить отечественный аналог платежных сервисов Apple Pay и Google Pay, недоступных в стране из-за санкций. Об этом сообщает РИА Новости.

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Замена иностранным приложениям получит название «СБПэй» и будет работать на базе российской Системы быстрых платежей (СБП). Планируется, что приложение запустят с 1 апреля, пишет Газета.ру.

Некоторые кредитные организации уже пользуются сервисом: в частности, «СБПэй» внедрили банк «Русский Стандарт» и Экспобанк. Основные российские банки готовятся подключиться к новой системе.

В начале марта Apple Pay и Google Pay стали недоступны для российских карт Visa и Mastercard, напоминает РЕН ТВ.

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