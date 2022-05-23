«Тинькофф банк» запустил сервис мгновенных платежей
«Тинькофф банк» запустил сервис мгновенных платежей Tinkoff Pay, которым можно будет пользоваться через мобильное приложение компании. Об этом сообщает пресс-служба организации.
По данным источника, система позволит пользователям банка приобретать товары и услуги онлайн и офлайн, а также будет включать в себя решения экосистемы «Тинькофф» для клиентов и продавцов. Онлайн-оплата будет доступна с самого начала работы сервиса, но позднее появится возможность оплаты и в офлайн-магазинах.
Отмечается, что скоро программа будет доступна и для клиентов других банков.
В конце апреля представители компании «Тинькофф» сообщили о планах провести ребрендинг.
Ранее эксперты банковской сферы в беседе с Тelegram-каналом «Радиоточка НСН» усомнились в перспективах слияния в одну структуру «Тинькофф банка» и «Росбанка», купленных группой «Интеррос».
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