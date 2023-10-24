«Тинькофф банк» ввел обмен валюты через банкоматы

В банкоматах «Тинькофф банка» можно будет купить и продать валюту, пишет ТАСС со ссылкой на кредитную организацию.

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Появилась возможность совершать обмен валюты напрямую. Отмечается, что клиенты банка смогут купить в банкоматах доллары и евро напрямую со своего рублевого счета.

Услуга доступна клиентам банка по всей России в банкоматах, которые выдают доллары и евро.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
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